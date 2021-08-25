26 Ağustos 2021, Perşembe
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Taksici ve yolcu polemiği! Yolcular ve taksiciler ne istiyor?
Hepsi değil ama bazı taksiciler diğer meslektaşlarını da zor durumda bırakıyor. Yani hakkıyla çalışanlarda aralarındaki o çürükler yüzünden sorunlar ile karşı karşıya kalıyor. A Haber hem taksicilere hem de yolculara mikrofon uzattık. İşte şikayetlerin nedenleri ve cevaplar…