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Taksici ve yolcu polemiği! Yolcular ve taksiciler ne istiyor?

A Haber
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Giriş: 25.08.2021 14:19
Hepsi değil ama bazı taksiciler diğer meslektaşlarını da zor durumda bırakıyor. Yani hakkıyla çalışanlarda aralarındaki o çürükler yüzünden sorunlar ile karşı karşıya kalıyor. A Haber hem taksicilere hem de yolculara mikrofon uzattık. İşte şikayetlerin nedenleri ve cevaplar…
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