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Taksici Oğuz Erge'nin katili yeniden hakim karşısına çıkacak! Katil zanlısı ne ceza alacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.03.2024 09:24
"Üşümesin " diye taksiye aldığı cani tarafından öldürülmüştü taksici Oğuz Erge. Tüm Türkiye o cinayeti konuşuyor. Katil zanlısı geçtiğimiz haftalarda ilk kez hakim karşısına çıkmıştı. Davanın 2. duruşması görülecek. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.
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