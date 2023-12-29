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Takımlar stadyuma gelmedi! TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin resmi açıklama yapması bekleniyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.12.2023 20:59
Son dakika haberleri... Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finali için ikim takımda stadyuma gelmedi. TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin resmi açıklama yapması bekleniyor. A Spor'un haberine göre Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa finali iptal edildi.
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