Takımlar stadyuma gelmedi! TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin resmi açıklama yapması bekleniyor

Son dakika haberleri... Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finali için ikim takımda stadyuma gelmedi. TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin resmi açıklama yapması bekleniyor. A Spor'un haberine göre Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa finali iptal edildi.

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