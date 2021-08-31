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Tahliyeler sonrasında Hamid Karzai Havalimanı'nda son durum ne?

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.08.2021 16:37
ABD’nin en uzun savaşı sona erdi. 20 yıl sonra askerlerinin tamamını Afganistan’dan çekti. 15 Ağustos’tan bu yana büyük bir kaosun yaşandığı Hamid Karzai Havalimanı'ndaki son duruma bakacağız. A News yayın koordinatörü Orhan Sali havalimanının kontrol kulesinden detayları aktardı.
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