31 Ağustos 2021, Salı
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Tahliyeler sonrasında Hamid Karzai Havalimanı'nda son durum ne?
ABD’nin en uzun savaşı sona erdi. 20 yıl sonra askerlerinin tamamını Afganistan’dan çekti. 15 Ağustos’tan bu yana büyük bir kaosun yaşandığı Hamid Karzai Havalimanı'ndaki son duruma bakacağız. A News yayın koordinatörü Orhan Sali havalimanının kontrol kulesinden detayları aktardı.