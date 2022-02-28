Tahliye edilen Türkler İstanbul’da!

Son dakika haberine göre Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü askeri harekatta Kiev Büyükelçiliği'ne sığınan Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor. 55 kişilik kafile daha otobüsle Kapıkule'den Türkiye'ye giriş yaptı. Ailesi halen Kiev'de olan Olya Yasenko "Ayın 24'ünde yaşanan patlamayla uyandık. Evimin yakınlarında patlama oldu, bunun üzerine ailemin yanına gittim. Çok korkunç anlar yaşandı, bir çok insan şu anda sığınaklara indi. Ben de İstanbul'a gelmeye karar verdim." dedi. Öte yandan Türkiye’nin Kiev ve Harkiv Büyükelçilikleri, Türk vatandaşlarını tahliye etmek üzere iki kentten Romanya’nın Çernivtsi kentine tren seferi yapılacağını duyurdu.