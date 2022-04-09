09 Nisan 2022, Cumartesi
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Tahliye bekleyen siviller hedef oldu: 50 kişi hayatını kaybetti
Ukrayna'da sivillerin tahliyesi için kullanılan Kramatorsk Tren Garı, füzelerle vuruldu. 5'i çocuk 50 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya dünyadan tepki yağdı. Ancak, saldırıdan Kiev'i sorumlu tutan Rusya yeni kanıtlara ulaşıldığını ileri sürerek; uluslararası toplumdan "objektif" olmalarını istedi. Kremlin açıklamasında, “Kramatorsk garına atılan füzeyi Rus ordusu kullanmıyor.” ifadelerini kullandı.