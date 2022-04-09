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Tahliye bekleyen siviller hedef oldu: 50 kişi hayatını kaybetti

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Giriş: 09.04.2022 09:51
Ukrayna'da sivillerin tahliyesi için kullanılan Kramatorsk Tren Garı, füzelerle vuruldu. 5'i çocuk 50 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya dünyadan tepki yağdı. Ancak, saldırıdan Kiev'i sorumlu tutan Rusya yeni kanıtlara ulaşıldığını ileri sürerek; uluslararası toplumdan "objektif" olmalarını istedi.  Kremlin açıklamasında, “Kramatorsk garına atılan füzeyi Rus ordusu kullanmıyor.” ifadelerini kullandı.
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