Tahıl sevkiyatı üssü İstanbul’da açıldı

Tahıl ürünlerinin Ukrayna'dan emniyetli şekilde sevki için İstanbul'da oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi resmi olarak açıldı. Bakan Akar, "Şu anda mayın temizlemeye ihtiyaç duyulmuyor. Bu merkez ayrıca gıda krizinin önlenmesi ve fiyatların düşmesine de katkı sağlayacaktır." açıklamasını yaptı. Bu gelişmeyi Terör ve güvenlik uzmanı doç. dr. ali fuat gökçe ile detaylandırdık.