01 Ağustos 2022, Pazartesi
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Tahıl sevkiyatı başlıyor! İlk gemi yola çıkıyor
Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamındaki mısır yüklü ilk geminin 08.30'da Lübnan'a gitmek üzere Odessa Limanı'ndan hareket edeceğini bildirdi.