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Tahıl sevkiyatı başlıyor! İlk gemi yola çıkıyor

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Giriş: 01.08.2022 08:03
Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamındaki mısır yüklü ilk geminin 08.30'da Lübnan'a gitmek üzere Odessa Limanı'ndan hareket edeceğini bildirdi.
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