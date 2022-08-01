Tahıl sevkiyatı başladı! Odaessa'dan ilk gemi saat 8.30'da yola çıktı

Tahıl yüklü gemiler uydudan ve İHA'larla takip edilecek. Ukrayna tahılını taşıyan gemilerin 3 Ağustos'ta Türk karasularına ulaşması bekleniyor. Sevkiyat İstanbul'da oluşturulan müşterek koordinasyon merkezinden yönetilecek. Uygun görülen mevkilerde denetim timleri görevlendirilecek. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş gemilerin durumunu canlı olarak takip edilen sistem üzerinden anlattı.

Dünyanın beklediği tahıl sevkiyatı başladı. Boş veya yükü tahıl olmayan gemilerin çıkışına izin verilmeyecek. Sinyalini kapatan gemiler Türk karasularına alınmayacak. Tahıl sevkiyatında öncelik Afrika ülkelerine verildi. Odessa Limanı'ndan çıkacak geminin Lübnan'a ulaşması bekleniyor

Sevkiyatın başlamasıyla tahıl fiyatlarının düşmesi bekleniyor. 50 milyon ton tahıl dünya piyasalarına sunulabilecek. Gemiler Türk sularına girdikten sonra da izlenecek. İstanbul'a geldiğinde belli bir noktada denetimleri yapılacak. Tahıl ürünleri dışında herhangi bir sevkiyat olmayacak.