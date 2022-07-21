Tahıl sevkiyatı anlaşması töreni İstanbul’da: Başkan Erdoğan da törende yer alacak

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna ve Karadeniz üzerinden gerçekleşecek olan tahıl koridoru konusunu görüşmek üzere İstanbul’a geliyor. Bu kapsamda İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı anlaşması töreni yapılacak" denildi. Diğer yandan Başkan Erdoğan da törende yer alacak. İmza töreninde Ukrayna ve Rusya tarafları hazır olacak. Sıcak gelişmeye ilişkin notları A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı.