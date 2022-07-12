12 Temmuz 2022, Salı
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Tahıl krizi için ilk toplantı İstanbul'da | Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM heyetleri İstanbul'da bir araya gelecek
Dünya'yı gıda krizine sokan tahıl düğümü, yarın İstanbul’da çözülecek. Taraflardan Türkiye’ye "hazırız" mesajı geldi. Türk ve Rus heyetlerin öncülüğündeki görüşmelerde BM ve Ukrayna temsilcileri de olacak. Bu arada, Tahran’da Rusya, Türkiye ve İran liderlerinin bir zirvede bir araya gelmesi bekleniyor. Zirvenin gündeminde neler var? Detayları A Haber ekibinden Agşin Kişiyev aktardı.