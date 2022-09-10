Tahıl koridorunda yeni rota! Yeni rota 3 limanı Türk karasularına bağlıyor

Müşterek Koordinasyon Merkezi, Ukrayna'nın limanlarından yola çıkacak ve tahıl taşıyacak ticari gemiler için yeni bir rota açıkladı. Yeni rota 3 limanı Türk karasularına bağlıyor ve daha kısa geçiş ve planlamaya olanak tanıyor. Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.

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