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Tahıl koridorunda Türkiye’nin girişimleri! 10-10 Mayıs’ta İstanbul’da kritik zirve

A Haber
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Giriş: 10.05.2023 09:12
Ukrayna kanadı tahıl koridoru için "Rusya'nın gelen yeni gemiler için kayıt oluşturmayı reddettiğini ve Karadeniz'deki tahıl koridoruna yönelik anlaşmayı durduğunu" açıklamıştı. Konuya dair Türkiye'nin girişimleri bir kez daha sonuç verdi ve tahıl koridoru yeniden işlemeye başladı. Tahıl koridorunun görev süresinin yeniden uzatılması için 10-11 Mayıs'ta İstanbul'da görüşmeler yapılacak.
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