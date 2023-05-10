10 Mayıs 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Tahıl koridorunda Türkiye’nin girişimleri! 10-10 Mayıs’ta İstanbul’da kritik zirve
Ukrayna kanadı tahıl koridoru için "Rusya'nın gelen yeni gemiler için kayıt oluşturmayı reddettiğini ve Karadeniz'deki tahıl koridoruna yönelik anlaşmayı durduğunu" açıklamıştı. Konuya dair Türkiye'nin girişimleri bir kez daha sonuç verdi ve tahıl koridoru yeniden işlemeye başladı. Tahıl koridorunun görev süresinin yeniden uzatılması için 10-11 Mayıs'ta İstanbul'da görüşmeler yapılacak.