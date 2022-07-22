Tahıl koridorunda tarihi gün! Anlaşma Başkan Erdoğan ve Guterres'in katılımıyla imzalanacak

Tahıl koridoru için imzalar bugün atılıyor. Dünyanın gözü İstanbul'da. İstanbul'daki törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de katılacak. Anlaşma neler kazandıracak gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Karataş'ın konuğu olan Ziraat Odaları İstanbul Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Demir değerlendirdi. Demir, “Nereden nereye geldik. Bu imza çok önemli. Çin ve Rusya’nın ithalatı yasaklamasıyla dünya büyük bir tahıl kriziyle karşı karşıya kaldı. Daha bunun etkilerini tam olarak bile hissetmediğimiz bir zamanda savaş içerisinde olan iki ülkenin masaya oturması ve imza atması çok önemli. Bütün dünyanın gözü İstanbul’da. Türkiye çok önemli bir anın şahididir. Geldiğimiz nokta çok önemli.” dedi.

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