Tahıl koridorunda Rusya’nın talebi ne?

Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilen Rusya'dan yeni bir açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin bazı Afrika ülkelerine ücretsiz tahıl sevkiyatı yapacağını duyurdu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı. Siyaset Bilimci Dr. Mehmet Bozkuş konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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