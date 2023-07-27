27 Temmuz 2023, Perşembe
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Tahıl koridorunda Rusya'nın talebi ne?
Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilen Rusya'dan yeni bir açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin bazı Afrika ülkelerine ücretsiz tahıl sevkiyatı yapacağını duyurdu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı. Siyaset Bilimci Dr. Mehmet Bozkuş konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.