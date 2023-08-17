Tahıl koridorunda alternatif rota mı?

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından tahıl koridorunda diğer ülkeler alternatif güzergahlar ve yollar üzerinde çalışıyor. Biz de bu gelişmeleri yakından takip ediyoruz açıklaması yapıldı. ABD Merkezli Wall Street Journal ise ABD'nin alternatif bir rota belirlemek için Türkiye ile görüştüğünü yazdı. Peki tahıl koridorunun geleceği ne olacak? Alternatif rotalar belirlenecek mi? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Furkan Kaya, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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