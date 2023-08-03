Tahıl koridoru açılacak mı? Dünyanın gözü Türkiye'de

Dünya Erdoğan-Putin görüşmesinden gelecek haberleri bekliyor. Gözler bir kez daha Türkiye'ye çevrilmiş durumda. Son gelişmeleri, A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.

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