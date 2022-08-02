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Tahıl gemisi bugün İstanbul’a geliyor! Odessa'dan yola çıkan ilk tahıl gemisi güvenli rotada ilerliyor

A Haber
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Giriş: 02.08.2022 14:41
Dünyada gıda krizini rahatlatması beklenen Ukrayna tahılı, dün İstanbul'a doğru yola çıkmıştı. Odessa'dan hareket eden geminin bu gece İstanbul'da olması bekleniyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Mesut Hakkı Caşın değerlendirdi.
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