02 Ağustos 2022, Salı
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Tahıl gemisi bugün İstanbul’a geliyor! Odessa'dan yola çıkan ilk tahıl gemisi güvenli rotada ilerliyor
Dünyada gıda krizini rahatlatması beklenen Ukrayna tahılı, dün İstanbul'a doğru yola çıkmıştı. Odessa'dan hareket eden geminin bu gece İstanbul'da olması bekleniyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Mesut Hakkı Caşın değerlendirdi.