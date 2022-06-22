Tahıl gemileri Ukrayna’dan ayrıldı! Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında görüşmelere sürecek

Türk ve Rus askeri heyetlerinin, Ukrayna limanlarından tahıl ihracatı ve Türk gemilerin güvenli çıkışı ile ilgili görüştüğü bildirildi. Öte yandan Borispol Havalimanı'nda kalan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçakların Türkiye'ye emniyetle ulaşımı gibi konuları ele almak üzere Milli Savunma Bakanlığından bir askeri heyet dün Rusya'ya gitti. Gelişmeleri A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

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