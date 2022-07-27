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Tahıl gemileri demir alıyor! İstanbul'da kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi bugün açılacak

A Haber
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Giriş: 27.07.2022 09:22
Türkiye'nin girişimiyle varılan tahıl koridoru anlaşmasının işletilmesinde geri sayım sürüyor. İlk gemi yakında hareket edecek. Koordinasyon merkezinin İstanbul'daki faaliyeti de başladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın katılımıyla, bugün Milli Savunma Üniversitesi'nde tahıl koridoru anlaşması kapsamında oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin açılış töreni gerçekleştirilecek. Detayları A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı.
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