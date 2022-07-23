Tahıl gemileri boğazlardan dünyaya açılacak! İşte tahıl koridorunun rotası

Dünyadaki tahıl krizini sona erdirecek anlaşmanın imzaları İstanbul'da atıldı. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen törene katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tahıl sevkiyatının denetiminin İstanbul'daki Koordinasyon Merkezi’nde yapılacağını söyledi. Başkan Erdoğan, "Önümüzdeki günlerde başlayacak gemi trafiği ile Karadeniz'den tüm ülkelere nefes borusu açacağız" ifadelerini kullandı. Peki tahıl koridorunun rotası nasıl olacak? Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN