26 Temmuz 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları "Tahıl gemileri birkaç güne hareket edebilir"

"Tahıl gemileri birkaç güne hareket edebilir"

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.07.2022 15:29
Dünyanın gözü Karadeniz’de oluşturulacak tahıl koridoruna çevrildi. Birleşmiş Milletler ve Ukrayna yetkilileri, Ukrayna’daki tahılın ilk sevkiyatının birkaç gün içinde Karadeniz limanlarından hareket edebileceğini söyledi. Peki, tahıl koridorunda son gelişmeler neler? Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova’dan aktardı.
Tahıl gemileri birkaç güne hareket edebilir
"Tahıl gemileri birkaç güne hareket edebilir"
Türkiye’nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu
Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu
Başkan Erdoğan Büyükelçileri kabul edecek
Başkan Erdoğan Büyükelçileri kabul edecek
6 yıl önce 15 Temmuz Şehitler Köprüsü oldu
6 yıl önce 15 Temmuz Şehitler Köprüsü oldu
DHKP/C’ye üst düzey darbe!
DHKP/C'ye üst düzey darbe!
CHP’nin Kayseri iftirası elinde patladı!
CHP'nin Kayseri iftirası elinde patladı!
DBP’li vekil için flaş gelişme
DBP'li vekil için flaş gelişme
Demirtaş’ı yalanını PKK itirafçısı nasıl çürüttü?
Demirtaş'ı yalanını PKK itirafçısı nasıl çürüttü?
Tanju Özcan CHP’den ihraç edilecek mi?
Tanju Özcan CHP'den ihraç edilecek mi?
4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Bolu’da zehirlenenlerin sayısı 141’e yükseldi
Bolu'da zehirlenenlerin sayısı 141'e yükseldi
Türkiye ve Ukrayna’dan tahıl sevkiyatı görüşmesi
Türkiye ve Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı görüşmesi
Daha Fazla Video Göster