26 Temmuz 2022, Salı
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"Tahıl gemileri birkaç güne hareket edebilir"
Dünyanın gözü Karadeniz’de oluşturulacak tahıl koridoruna çevrildi. Birleşmiş Milletler ve Ukrayna yetkilileri, Ukrayna’daki tahılın ilk sevkiyatının birkaç gün içinde Karadeniz limanlarından hareket edebileceğini söyledi. Peki, tahıl koridorunda son gelişmeler neler? Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova’dan aktardı.