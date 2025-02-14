Tağşiş yapılan gıdalar listesi güncellendi! Sucuktan sakatat, baharattan boya çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıda ürünlerine yönelik denetimlerini sürdürerek güncellenmiş hileli ürünler listesini kamuoyuyla paylaştı. Yeni listede sucukta tek tırnaklı eti, baharatlarda gıda boyası, peynir ve yoğurtta düşük yağ oranı gibi tüketiciyi aldatmaya yönelik birçok ihlal tespit edildi. Bakanlık, gıda güvenliği ve halk sağlığını koruma amacıyla denetimlerin sıkı şekilde devam edeceğini duyurdu. İşte sahte ve sağlıksız gıdaların detayları…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN