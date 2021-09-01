Tacize tecavüze sessiz kalan CHP kendine tepki gösteren kadınları da darp ediyor! İşte CHP'nin kadına şiddet vakaları

Münevver Arıcı.... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu evladına yaklaştırmak istemediği için binbir türlü algı operasyonuna maruz kaldı. Algı medyası tarafından sistematik lince uğradı. Kadın hakları konusunda her fırsatta yaygara koparan CHP'li isimler, en ufak eleştiriye bile tahammül edemiyor. Parti teşkilatında yaşanan taciz, tecavüz ve darp olaylarına sessiz kalan CHP, kendilerine tepki gösteren kadınları ya darp ediyor ya da psikolojik şiddet uyguluyor. İşte CHP'nin dünden bugüne kadınlara yönelik sergilediği tavırların detayları.

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