26 Ağustos 2021, Perşembe
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Taciz anı saniye saniye kaydedildi! Yunan sahil güvenlik botundan Türk balıkçı teknesine taşlı saldırı
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında avlanan ve içerisinde 5 mürettebatı bulunan Türk balıkçı teknesi, Yunan sahil güvenlik botu tarafından önce manevra yapılarak taciz edildi, ardından taş ve plastik mermilerle saldırıya uğradı. Saldırıda balıkçı teknesinin camları kırıldı.