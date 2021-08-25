Taciz anı saniye saniye kaydedildi! Yunan sahil güvenlik botundan Türk balıkçı teknesine taşlı saldırı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında avlanan ve içerisinde 5 mürettebatı bulunan Türk balıkçı teknesi, Yunan sahil güvenlik botu tarafından önce manevra yapılarak taciz edildi, ardından taş ve plastik mermilerle saldırıya uğradı. Saldırıda balıkçı teknesinin camları kırıldı.