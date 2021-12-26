26 Aralık 2021, Pazar
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T-129 ATAK helikopteri için bir alıcı daha çıktı! Türkiye'nin projelerine ilgi büyüyor
Savunma sanayisinde tarihi bir süreçten geçen Türkiye yerli ve milli projeleriyle dünya çapında dikkat çekiyor. Türkiye'nin T-129 ATAK helikopteri bir alıcı daha buldu. Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki Türkiye-Nijerya görüşmelerinin ardından atılan adımlar ortaya çıktı.