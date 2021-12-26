T-129 ATAK helikopteri için bir alıcı daha çıktı! Türkiye'nin projelerine ilgi büyüyor

Savunma sanayisinde tarihi bir süreçten geçen Türkiye yerli ve milli projeleriyle dünya çapında dikkat çekiyor. Türkiye'nin T-129 ATAK helikopteri bir alıcı daha buldu. Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki Türkiye-Nijerya görüşmelerinin ardından atılan adımlar ortaya çıktı.