Suudi Meclis Başkanı Ankara’da

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Suudi Arabistan Şura Meclisi Başkanı Abdullah bin Muhammed Al Şeyh'i kabul edecek, Kabine Toplantısı'na başkanlık yapacak.

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