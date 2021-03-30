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Suudi Arabistan'dan yeni umre planı | Ramazan ayı için yeni Covid-19 tedbirleri alındı

A Haber
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Giriş: 30.03.2021 16:26
Güncelleme:30.03.2021 16:27
Suudi Arabistan bu yıl da corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle umre ziyaretlerinde kısıtlamalar getirmeye hazırlanıyor. Ramazan ayında Kabe'yi ziyaret etmek isteyenler, Mescid-i Haram'da itikaf veya sahur yapamayacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş canlı yayında aktardı.

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