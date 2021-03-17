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Suudi Arabistan'a SİHA satmak riskli mi? Emekli Tuğgeneral Özgür Tör A Haber'de değerlendirdi

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Giriş: 17.03.2021 16:59
Güncelleme:17.03.2021 17:18
İngiltere, ABD, İsrail ve Almanya gibi ülkelerin hayranlığını itiraf ettiği Türk SİHA'larına bir talip daha çıktı. A Haber canlı yayınında konuşan Emekli Tuğgeneral Özgür Tör, Türkiye'den SİHA almak isteyen Suudi Arabistan'ın talebini değerlendirdi. Suudi Arabistan'a SİHA satmak riskli mi?
Suudi Arabistan'a SİHA satmak riskli mi? Emekli Tuğgeneral Özgür Tör A Haber'de değerlendirdi
Suudi Arabistan'a SİHA satmak riskli mi? Emekli Tuğgeneral Özgür Tör A Haber'de değerlendirdi
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