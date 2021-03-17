Suudi Arabistan'a SİHA satmak riskli mi? Emekli Tuğgeneral Özgür Tör A Haber'de değerlendirdi

İngiltere, ABD, İsrail ve Almanya gibi ülkelerin hayranlığını itiraf ettiği Türk SİHA'larına bir talip daha çıktı. A Haber canlı yayınında konuşan Emekli Tuğgeneral Özgür Tör, Türkiye'den SİHA almak isteyen Suudi Arabistan'ın talebini değerlendirdi. Suudi Arabistan'a SİHA satmak riskli mi?