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Suudi Arabistan'a SİHA satmak riskli mi? Emekli Tuğgeneral Özgür Tör A Haber'de değerlendirdi
İngiltere, ABD, İsrail ve Almanya gibi ülkelerin hayranlığını itiraf ettiği Türk SİHA'larına bir talip daha çıktı. A Haber canlı yayınında konuşan Emekli Tuğgeneral Özgür Tör, Türkiye'den SİHA almak isteyen Suudi Arabistan'ın talebini değerlendirdi. Suudi Arabistan'a SİHA satmak riskli mi?