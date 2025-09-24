24 Eylül 2025, Çarşamba
Suudi Arabistan milli günü Ankara'da kutlandı! Ticaret hacminde 30 milyar dolar hedefi
Suudi Arabistan'ın ulusal gününün 95. yıl dönümü Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın bölge ve İslam dünyası için çok önemli iki ülke olduğunu söyledi, "Ticaret hacmimizi orta vadede 30 milyar dolara çıkarmak istiyoruz." dedi.