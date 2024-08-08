08 Ağustos 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Süt fiyatında fırsatçılık! Sanayici sütü çiftçiden belirlenen fiyatın altında alıyor

Süt fiyatında fırsatçılık! Sanayici sütü çiftçiden belirlenen fiyatın altında alıyor

İslim Esma Çobanoğlu
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.08.2024 15:32
Sanayici sütü çiftçiden belirlenen fiyatın altında alıyor. Süt fiyatlarında üretici mağdur ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı inceleme başlattı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Vedat Sezer’in konuğu olan Çanakkale Süt Birliği Başkanı Mehmet Özkurnaz değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı yayında fay incelemesi!
Canlı yayında fay incelemesi!
Süt fiyatında fırsatçılık!
Süt fiyatında fırsatçılık!
Gabar’da petrol transferi için yol yapılıyor!
Gabar’da petrol transferi için yol yapılıyor!
Sanal eğlence değil sanal kabus!
Sanal eğlence değil sanal kabus!
İzmir’de kentsel dönüşüm skandalı
İzmir'de kentsel dönüşüm skandalı
Katar Emiri Al Sani Ankara’ya geliyor!
Katar Emiri Al Sani Ankara'ya geliyor!
Kilit aktör artık Hizbullah mı?
Kilit aktör artık Hizbullah mı?
2024’te PKK’ya büyük darbe! MSB son sayıyı duyurdu
2024'te PKK'ya büyük darbe! MSB son sayıyı duyurdu
Kirada dijital kontrat dönemi!
Kirada "dijital kontrat" dönemi!
Instagram ve ve Roblox’a erişim engeli! Oyun platformlarında istismar tehlikesi
Instagram ve ve Roblox’a erişim engeli! Oyun platformlarında istismar tehlikesi
Misillemeden vazgeçmek için Gazze şartı mı?
Misillemeden vazgeçmek için Gazze şartı mı?
Kan üzerinden pazarlık! İran’ın derdi Haniye değil
Kan üzerinden pazarlık! İran’ın derdi Haniye değil
Daha Fazla Video Göster