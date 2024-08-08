Süt fiyatında fırsatçılık! Sanayici sütü çiftçiden belirlenen fiyatın altında alıyor

Sanayici sütü çiftçiden belirlenen fiyatın altında alıyor. Süt fiyatlarında üretici mağdur ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı inceleme başlattı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Vedat Sezer’in konuğu olan Çanakkale Süt Birliği Başkanı Mehmet Özkurnaz değerlendirdi.

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