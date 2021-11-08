Şuşa'da 28 yılın ardından sona eren işgal! Zafere giden yolda İHA ve SİHA'ların önemi Şuşa zaferinin dönüm noktası nasıl değişti?

Azerbaycan ordusunun 28 yıllık işgale son vererek tarihi Şuşa kentini kurtardığı 8 Kasım, "Zafer Günü" olarak Azerbaycan’da ve Türk dünyasında coşkuyla kutlanıyor. Tarihi zafer sonrası aradan geçen 1 yılda yeni okul ve caminin temelleri atıldı. Mayın taramaları yapıldı ve Azerbaycanlılar öz topraklarına geri dönüşe başladı. Savaşın sürdüğü dönemde Türk SİHA’ları önemli başarılara imza attı. 900 nokta atışı ile SİHA’lar cephede 44 gün mücadele verdi. Peki zafere giden yolda dengeler nasıl değişti? Kafkasya’da ya yeni dengeler nasıl olacak? Şuşa zaferinin dönüm noktası ne? Tüm gelişmeleri SETA Kıdemli Araştırmacısı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi’nin yanı sıra Bakü’den A Haber canlı yayınına katılan Dış İlişkiler Uzmanı Elnar Mehmetli ile Azerbaycan milletvekili Jale Aliyeva değerlendirdi.

Dış İlişkiler Uzmanı Elnar Mehmetli, "Bütün bir Türk dünyasının zaferi oldu. Türkiye'mizin her zaman bizim yanımızda oldu. Türkün gücünü bütün dünyaya gururla gösterdik." dedi.

Tüm dünya tarihini akışını değiştiren ve SİHA'ların gücünü ispat eden zafer ile ilgili SETA Kıdemli Araştırmacısı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi ise "Bu zafer sadece Karabağ'ı değil bütün dünyayı etkileyen bir zafer." sözlerine yer verdi.

Hem Azerbaycan'ı hem de Türk dünyasını sevince boğan zafer ile il ilgili Azerbaycan Milletvekili Jale Aliyeva da "Çok muhteşem duygular içerisindeyiz. Büyük zaferin kutlandığı bir gündür. Bu zaferin kazanılmasında yanımızda olan dost kardeş Türkiye'mizin bütün uğraşları elbette ki hepimiz için çok önemli oldu." şeklinde konuştu.