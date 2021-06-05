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Sürücüler dikkat! Sizin de başınıza gelebilir! Mahkeme o cezayı sildi

İHA
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Giriş: 05.06.2021 12:00
Güncelleme:05.06.2021 12:05
Bursa'da bir vatandaş, fahrî trafik müfettişinin yazdığı cezayı dava edip iptal ettirdi. Müvekkiline yazılan haksız cezanın iptal edildiğini ifade eden Avukat Aylin Doğan, "Müvekkilimiz bize başvuru yaptı. Cezanın tanzim edildiği yer, Bursa'da trafiğin en yoğun olduğu yer. Müvekkilim, bu saatte burada trafiği tehlikeye düşürecek bir hareket yapmasının imkânsız olduğunu belirtti. Konuyu değerlendiren sulh ceza hakimi iddialarımızı haklı buldu ve bin 228 liralık cezayı iptal etti" dedi.
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