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Suriye’yi nasıl bir gelecek bekliyor? Yeni dönem umut aşılıyor

Suriye’yi nasıl bir gelecek bekliyor? Yeni dönem umut aşılıyor

Filiz Uçan Savaş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.01.2025 11:08
Esad'ın devrilmesi, Suriye için büyük bir değişim ve fırsat anlamına geliyor. Ancak bu değişimin gerçekleşmesi, geçiş sürecinin ne kadar kapsayıcı yönetildiğine bağlı. Suriye'nin etnik, dini ve mezhepsel yapısı ile uluslararası güç dengeleri, sürecin nasıl şekilleneceği üzerinde etkili olacak. Peki yeni Suriye nasıl yönetilecek? Olası senaryolar neler? Detaylar A Haber Araştırma Planlama servisimizin hazırladığı analiz haberde...
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Suriye’yi nasıl bir gelecek bekliyor? Yeni dönem umut aşılıyor
Suriye’yi nasıl bir gelecek bekliyor?
Suriye’yi nasıl bir gelecek bekliyor?
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