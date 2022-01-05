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Suriye’ye yeni operasyon kapıda mı? PKK’yı baskı aracı olarak kullanıyorlar

A Haber
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Giriş: 05.01.2022 10:33
Türkiye Suriye'de PKK/PYD'ye yaptığı operasyonlar bölgede istikrarı sağlama yolunda önemli adımlar attı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya, terör örgütü PKK/PYD'nin bölgede özerklik ilan etmesine yeşil ışık yakıyor. Bu da bölgede yeni çatışma olasılıklarını gündeme getiriyor. Peki Suriye'de bugüne kadar ne oldu? Bundan sonra ne olması bekleniyor?
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