05 Ocak 2022, Çarşamba
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Suriye’ye yeni operasyon kapıda mı? PKK’yı baskı aracı olarak kullanıyorlar
Türkiye Suriye'de PKK/PYD'ye yaptığı operasyonlar bölgede istikrarı sağlama yolunda önemli adımlar attı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya, terör örgütü PKK/PYD'nin bölgede özerklik ilan etmesine yeşil ışık yakıyor. Bu da bölgede yeni çatışma olasılıklarını gündeme getiriyor. Peki Suriye'de bugüne kadar ne oldu? Bundan sonra ne olması bekleniyor?