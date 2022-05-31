Suriye’ye yeni harekat ne zaman? Olası harekat bölgeleri hangi noktalar?

Milli Güvenlik Kurulu kararlarından sonra ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bir gece ansızın tepelerine bineriz.” açıklamasından sonra gözler Suriye sınırına çevrildi? Peki Suriye’ye 5. harekat ne zaman yapılacak? Olası harekat bölgeleri hangi noktalar olacak? TSK’nın hazırlıkları tamam mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Bulut değerlendirdi. Bulut, “Bakan Hulusi Akar’ın açıklamalarından anlaşılacağı üzere hazırlıklar tamamlanmış durumda. Harekat 1 saat sonra da 1 gün sonra da olabilir. Harekat iradesi ortaya konduktan sonra hem yerel hem de uluslararası düzeyde hareketlenmeler meydana geldi. Türkiye’nin kararlılığı bazı devletleri ve terör örgütlerini tedirgin etmiş gibi görünüyor.” ifadelerini kullandı.

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