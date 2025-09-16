16 Eylül 2025, Salı

Suriye'ye ihracat hedefi 2 milyar dolar! Halep lojistik merkez olacak
Suriye’ye ihracat hedefi 2 milyar dolar! Halep lojistik merkez olacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2025 16:40
Suriye ile Türkiye arasında uzun yıllardır savaş nedeniyle duran ilişkiler yeniden canlanıyor. Suriye'ye yılsonu hedefi 2 milyar dolar olurken yeniden inşa, lojistik, enerji ve sanayi yatırımları ön plana çıkıyor. İşte detaylar…
