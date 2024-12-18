Suriye’ye dönüşler sürüyor! 19 yaşındaki genç Türkiye’ye seslendi: Sizi de bekleriz

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin sınır kapılarından geçişleri devam ediyor. A Haber muhabiri Yüksel Akalan Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan son durumu aktardı. Mikrofonlarımıza konuşan 19 yaşına giren Suriyeli genç, “6 yaşındayken Türkiye’ye geldik 13 senedir hiç görmedim. Ailem ile beraber şimdi Halep’e gidiyoruz. Çok mutluyuz. Türkiye bizi misafir etti ve iyi baktı. Biz burada okuduk, çalıştık ve yaşadık. Şimdi dönüyoruz. Türkiye’ye teşekkür ederiz. Tüm Türkiye’yi de Suriye’ye bekleriz.” dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN