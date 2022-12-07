Suriye’ye 5. olası harekat ne zaman?

Olası kara harekatı öncesinde bölgede son durum ne? Hazırlıklar tamamlandı mı, sınır hattında neler oluyor? A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun detayları aktardı.

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