02 Haziran 2022, Perşembe
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Suriye'ye 5. harekata geri sayım! Bölgede eller tetikte... A Haber ekipleri sıcak noktada
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan'dan grup toplantısında operasyon mesajı geldi. Başkan Erdoğan "Tel Rıfat ve Münbiç'i terörden temizleyeceğiz" dedi. Suriye'ye düzenlenecek 5'inci harekata sadece Türkiye değil, Suriye Milli Ordusu özel kuvvetleri de hazırlanıyor. Dev tatbikat düzenlendi. Peki bölgede son durum ne? Detayları A Haber muhabirleri Mehmet Geçgel ve Ata Gündüz Kurşun sıcak noktalardan aktardı.