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Suriye'ye 5. harekata geri sayım! Bölgede eller tetikte... A Haber ekipleri sıcak noktada

A Haber
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Giriş: 02.06.2022 12:55
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan'dan grup toplantısında operasyon mesajı geldi. Başkan Erdoğan "Tel Rıfat ve Münbiç'i terörden temizleyeceğiz" dedi. Suriye'ye düzenlenecek 5'inci harekata sadece Türkiye değil, Suriye Milli Ordusu özel kuvvetleri de hazırlanıyor. Dev tatbikat düzenlendi. Peki bölgede son durum ne? Detayları A Haber muhabirleri Mehmet Geçgel ve Ata Gündüz Kurşun sıcak noktalardan aktardı.
Suriyeye 5. harekata geri sayım SURİYE'YE 5. HAREKATA GERİ SAYIM
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Suriye’ye 5. harekata geri sayım
Suriye'ye 5. harekata geri sayım
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