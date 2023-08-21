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Suriye'nin kuzeyine operasyon! Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi

A Haber
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Giriş: 21.08.2023 13:19
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.
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