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Suriye'nin kuzeyine olası operasyon | Suriye kuzeyinde 30 km derinlik güvenli bölge olarak belirlendi

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.06.2022 17:24
Suriye’nin kuzeyinde işgal altındaki köyler PKK mevziisi oldu! Terör örgütü PKK/YPG güvenli bölgelere saldırılarını artırdı. Tel Rıfat ve Münbiç nasıl terörün merkezi haline geldi? Suriye'nin kuzeyine beklenen yeni harekatla ilgili son durumu A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.
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