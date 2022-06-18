Suriye'nin kuzeyine olası operasyon | Suriye kuzeyinde 30 km derinlik güvenli bölge olarak belirlendi

Suriye’nin kuzeyinde işgal altındaki köyler PKK mevziisi oldu! Terör örgütü PKK/YPG güvenli bölgelere saldırılarını artırdı. Tel Rıfat ve Münbiç nasıl terörün merkezi haline geldi? Suriye'nin kuzeyine beklenen yeni harekatla ilgili son durumu A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.