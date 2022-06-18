18 Haziran 2022, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Suriye'nin kuzeyine olası operasyon | Suriye kuzeyinde 30 km derinlik güvenli bölge olarak belirlendi
Suriye’nin kuzeyinde işgal altındaki köyler PKK mevziisi oldu! Terör örgütü PKK/YPG güvenli bölgelere saldırılarını artırdı. Tel Rıfat ve Münbiç nasıl terörün merkezi haline geldi? Suriye'nin kuzeyine beklenen yeni harekatla ilgili son durumu A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.