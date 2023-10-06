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Suriye'nin kuzeyinde terör hedefleri vuruldu! Dumanlar yükseldi

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Giriş: 06.10.2023 22:42
Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na yönelik bombalı saldırı girişiminin ardından terör hedeflerine yönelik operasyonlar sürüyor. Akşam saatlerinde Kamışlı'da PKK'ya ait hedefler vuruldu.
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