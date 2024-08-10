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Suriye'nin kuzeyinde hain temizliği! 12 terörist öldürüldü...

Suriye'nin kuzeyinde hain temizliği! 12 terörist öldürüldü...

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Giriş: 10.08.2024 14:28
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 12 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'nin güneyinde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin verilmeyeceği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 12 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz."

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