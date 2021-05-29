Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında bulunan 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Açıklamayı milli savunma bakanlığı sosyal medya hesabından duyurdu. İki PKK/YPG’li teröristin Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edildi. Operasyon için hareket geçildi. Ve iki terörist etkisiz hale getirildi. Yapılan açıklamada, ‘’bölgede huzur ve güvenliğin sağlanması için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek’’ denildi.