09 Aralık 2021, Perşembe
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Suriye'nin İdlib şehrinde arazide kayarak düşen bir asker kaldırıldığı hastanede şehit oldu
"Suriye İdlib gerginliği azaltma bölgesinde 9 Aralık 2021 tarihinde, yol emniyet görevi icra eden unsurda görevli bir kahraman silah arkadaşımız, arazide kayarak düşmesi sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edildi" denildi. Ancak yaralı asker, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.