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Suriye'nin İdlib şehrinde arazide kayarak düşen bir asker kaldırıldığı hastanede şehit oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.12.2021 15:25
"Suriye İdlib gerginliği azaltma bölgesinde 9 Aralık 2021 tarihinde, yol emniyet görevi icra eden unsurda görevli bir kahraman silah arkadaşımız, arazide kayarak düşmesi sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edildi" denildi. Ancak yaralı asker, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Arazide kayarak düşen bir asker şehit oldu
Arazide kayarak düşen bir asker şehit oldu
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