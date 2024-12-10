Suriye’nin geleceği ne olacak? Dr. Ali Semin: Baas rejimi nesilleri yok etti

Suriye’de muhaliflerin kontrolü sağlayıp ülkede geçici hükümeti kurmasıyla beraber yeni bir dönem başladı. Sednaya Hapishanesi’nde gelen görüntüler ise Baas rejiminin korkunç yüzünü gözler önüne serdi. Gelişmeleri A Haber’de değerlendiren Uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Ali Semin, “Baas rejimi boyunca yargısız infazlar yapıldı. Bıraktığınız kişi ile bulduğunuz kişi aynı değil. İşkencenin ötesinde aklını yitirenlerden bahsediyoruz. Baas rejimin nesilleri yok etti.” dedi.

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