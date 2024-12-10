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Suriye’nin geleceği ne olacak? Dr. Ali Semin: Baas rejimi nesilleri yok etti

Suriye’nin geleceği ne olacak? Dr. Ali Semin: Baas rejimi nesilleri yok etti

Tülay Tosun
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.12.2024 10:14
Suriye’de muhaliflerin kontrolü sağlayıp ülkede geçici hükümeti kurmasıyla beraber yeni bir dönem başladı. Sednaya Hapishanesi’nde gelen görüntüler ise Baas rejiminin korkunç yüzünü gözler önüne serdi. Gelişmeleri A Haber’de değerlendiren Uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Ali Semin, “Baas rejimi boyunca yargısız infazlar yapıldı. Bıraktığınız kişi ile bulduğunuz kişi aynı değil. İşkencenin ötesinde aklını yitirenlerden bahsediyoruz. Baas rejimin nesilleri yok etti.” dedi.
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Suriye’nin geleceği ne olacak? Dr. Ali Semin: Baas rejimi nesilleri yok etti
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