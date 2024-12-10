Suriyelilerin geri dönüşü! Başkan Erdoğan: Kolaylık sağlayacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Suriye ve asgari ücretle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Suriye'nin zor günleri geride bıraktığını ve daha iyi günlere kavuşacağını belirterek, bölgedeki teröristlere karşı mücadelenin süreceğini vurguladı. Suriyelilerin ülkelerine geri dönüşlerini kolaylaştırmak için çalışmalar yapacaklarını ifade etti. Asgari ücret konusuna da değinen Erdoğan, hedefleri gözeterek mümkün olan en yüksek seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

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