10 Aralık 2024, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları
Suriyelilerin geri dönüşü! Başkan Erdoğan: Kolaylık sağlayacağız

Suriyelilerin geri dönüşü! Başkan Erdoğan: Kolaylık sağlayacağız

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.12.2024 15:33
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Suriye ve asgari ücretle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Suriye'nin zor günleri geride bıraktığını ve daha iyi günlere kavuşacağını belirterek, bölgedeki teröristlere karşı mücadelenin süreceğini vurguladı. Suriyelilerin ülkelerine geri dönüşlerini kolaylaştırmak için çalışmalar yapacaklarını ifade etti. Asgari ücret konusuna da değinen Erdoğan, hedefleri gözeterek mümkün olan en yüksek seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Suriyelilerin geri dönüşü! Başkan Erdoğan: Kolaylık sağlayacağız
Suriyelilerin dönüşüne kolaylık sağlayacağız
"Suriyelilerin dönüşüne kolaylık sağlayacağız"
Devlet yerinde diktatör gitti
"Devlet yerinde diktatör gitti"
A Haber 12 yıllık hasreti sonlandırdı!
A Haber 12 yıllık hasreti sonlandırdı!
Suriye’de İsrail işgaline tepki
Suriye'de İsrail işgaline tepki
Ayn el-Arap’a operasyon ne zaman?
Ayn el-Arap'a operasyon ne zaman?
Lazkiye’de rejimin izleri siliniyor
Lazkiye'de rejimin izleri siliniyor
A Haber Münbiç sokaklarında
A Haber Münbiç sokaklarında
A Haber Lazkiye’de İsrail’in vurduğu tesiste
A Haber Lazkiye’de İsrail’in vurduğu tesiste
HTŞ Komutanı Colani A Haber’e konuştu
HTŞ Komutanı Colani A Haber’e konuştu
Hapishanede gizli katlar bulundu
Hapishanede gizli katlar bulundu
İşte yakalanan PKK/YPG’li teröristler
İşte yakalanan PKK/YPG'li teröristler
İsrail rahat bırakmıyor! YPG’ye Davut Koridoru…
İsrail rahat bırakmıyor! YPG’ye Davut Koridoru…
Daha Fazla Video Göster