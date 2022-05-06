Suriyelilerin dönüşü nasıl olacak? İşte 8 aşamalı plan

Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin evlerine güvenli dönüşü için sekiz aşamalı bir plan hazırlandı. Suriye Çobanbey'de bulunan A Haber muhabiri Mehmet Geçgel gelişmeleri anlattı.

1 milyon Suriyelinin dönüşü için çalışmalar sürüyor. A Haber ekipleri Suriye Çobanbey'de yapılan çalışmaları ekrana taşıdı. Bölgeye bir sanayi bölgesi yapıldı. Daha önce 500 bin Suriyeli dönmüştü. Bu noktada istihdam alanı oluşturuluyor.

Bunun yanında El Bab'da da bir organize sanayi bölgesi var. Suriye'de 40-60-80 metrekare briket evler inşaa edilecek ve 100 bin ev tamamlanacak. Şu anda 250 bin briket ev hedefi var. 13 ayrı bölgede yerel meclislerle çalışmalara yapılacak.

Çobanbey'de yapılan sanayi bölgesi yerel meclis ve Türkiye'nin girişimleriyle yapıldı. Bölgede yapılan tüm projelerde günlük ihtiyaca göre hazırlıklar yapılacak.