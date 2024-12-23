Suriyelilerin dönüşleri kolaylaşacak! Eşyalara ilişkin beyan formu aranmayacak

Suriyelilerin dönüşü sürerken Ticaret Bakanlığı da işlemleri hızlandırıcı genelge yayınladı. Buna göre yanlarında götürdükleri eşyalara ilişkin beyan formu aranmayacak. Türkiye'de aldıkları araçların çıkış işlemleri kolaylaştırılacak. Yanlarındaki nakit para ve ziynet eşyası için de 'üst sınır' düzenlemesi yapıldı. A Haber muhabiri Yüksel Akalan Hatay Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan son durumu aktardı.

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